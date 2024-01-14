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        Haberler Dünya Biden, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini söyledi - Dünya haberleri

        Biden, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini söyledi

        ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamasında, "Bağımsızlığı desteklemiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 03:17 Güncelleme: 14.01.2024 - 03:17
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        "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz"
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine Biden, "(Tayvan'ın) Bağımsızlığı desteklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

        Öte yandan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Lai Ching-te'yi zaferinden dolayı kutlarken, Tayvan halkına "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için tebriklerini iletmişti.

        Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai'nin zaferiyle sonuçlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Biden
        #Tayvan
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