Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te haksız fiyat artışına ilişkin denetimler sürüyor

        2023 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinde artış olmadan asgari ücretlerde artış olacağı beklentisiyle, satışa sundukları ürün fiyatlarında artış yapılacağına ilişkin hususlar kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te haksız fiyat artışına ilişkin denetimler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023 yılının sonuna yaklaşıldığı bugünlerde bazı işletmeler tarafından girdi maliyetlerinde artış olmadan asgari ücretlerde artış olacağı beklentisiyle, satışa sundukları ürün fiyatlarında artış yapılacağına ilişkin hususlar kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

        Bu sebeple Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün talimatıyla Bilecik'te ulusal ve yerel marketler nezdinde temel ihtiyaç maddeleri öncelikli olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, 6502 sayılı Tüketicilerinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

        Vatandaşlar, haksız (fahiş) fiyat artışlarına yönelik şikâyetlerini Ticaret İl Müdürlüğü, "ALO 175" hattı ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletilebiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde kintsugi sanatının tanıtımı için protokol imzalandı
        Pazaryeri'nde kintsugi sanatının tanıtımı için protokol imzalandı
        Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, trafik kazasında yaralandı
        Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, trafik kazasında yaralandı
        Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Bilecik'te hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Bilecik'te şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Bilecik'te şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Bilecik'te ayı ve yavruları ile çakal yiyecek ararken kameralara yansıdı
        Bilecik'te ayı ve yavruları ile çakal yiyecek ararken kameralara yansıdı
        Bilecik'te bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
        Bilecik'te bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu