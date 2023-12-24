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        Bilecik'te ayı ve yavruları ile çakal yiyecek ararken kameralara yansıdı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye giren ayı ve yavruları, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:05
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        Bilecik'te ayı ve yavruları ile çakal yiyecek ararken kameralara yansıdı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye giren ayı ve yavruları, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük arazide, emekli vatandaşların yaptırdıkları evlerden oluşan siteye, tellerin üzerinden atlayarak giren ve sokaklarda gezinen ayı ve 2 yavrusu güvenlik kameralarına yansıdı.

        Site içerisinde bir süre gezen ayı ve yavruları, sokaklarda gezinip yiyecek aradı. Annelerinin peşinden ayrılmayan yavrular, site içerisinde gezdikten sonra gecenin karanlığında kayboldu. Ayı ve yavrularının site içerisinde kaybolmasından sonra kameralara bir de çakal takıldı.

        Site yöneticisi Nafiz Turan, AA muhabirine, emeklilerin yaşadığı mekanın yazın ve kışın ayrı güzel olduğunu söyledi.

        Turan, "Doğamızda geyiklerimiz, tilkilerimiz, çakallarımız, sansarlarımız ve tavşanlarımız var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Sokakta her an bir yaban hayvanla karşılaşabilirsiniz. Son olarak ayı ve yavruları ile çakalı güvenlik kamerasınca tespit ettik. Hepimizin evinde zaten evcil hayvanlardan kaz, kedi, güvercin, tavuk, ördek, tavşan yada köpek var. Arkadaşlarımızın hepsi hayvansever. Sitemizde hem evcil hem de yaban hayvanları görmek mümkün." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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