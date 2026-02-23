Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, jandarma personeliyle iftarda buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Bilecik Valisi Sözer, jandarma personeliyle iftarda buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki organizasyonda Vali Sözer, jandarmalarla sohbet etti.

        Sözer, vatani görevini yapan erbaş ve erlere "hayırlı tezkereler" diledi.


        Organizasyon, dua edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Koruma altındaki çocuklarla anlamlı iftar
        Koruma altındaki çocuklarla anlamlı iftar
        Vali Sözer: "Vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren toplumun tüm kesimle...
        Vali Sözer: "Vergi bilincinin küçük yaşlardan itibaren toplumun tüm kesimle...
        Yenipazar'da gönüllere dokunan buluşma
        Yenipazar'da gönüllere dokunan buluşma
        Bilecik'te Vergi Haftası değerlendirildi
        Bilecik'te Vergi Haftası değerlendirildi
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftarda buluştu
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftarda buluştu
        İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale
        İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale