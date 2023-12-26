Pazaryeri'nde kintsugi sanatının tanıtımı için protokol imzalandı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve bir porselen firması arasında kintsugi sanatının (kırık çömleklerin kırılmış yerlerini toz haline getirilmiş veya toz altın, gümüş veya platin ile karıştırılmış reçineyle onarma) tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve bir porselen firması arasında kintsugi sanatının (kırık çömleklerin kırılmış yerlerini toz haline getirilmiş veya toz altın, gümüş veya platin ile karıştırılmış reçineyle onarma) tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

"Işıltıyla Geri Dönüş: Kintsugi" adlı projenin protokol imza töreni, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Premium Porselen firmasının İnsan Kaynakları Direktörü Halil Karakaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol kapsamında, geleneksel Japon sanatı kintsuginin öğrenilmesi ve uygulanması için eğitim programları düzenlenecek, sanatın kökleri daha geniş bir kitleye yayılacak.

Seramik, porselen parçalarının ışıltılı birleşimi sağlanacak sanatla israfsız bir hayatın önemi gözler önüne serilirken, kırılan kalpleri de onarmak için ışıltılı bir çaba ve emekle geri dönüşüm sağlanmasını öngören kintsugi felsefesi tanıtılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, törende yaptığı konuşmada, kintsugi sanatı için yapılacak ürünlerin gıda tüketiminde kullanılmayacağını, sadece dekor amaçlı kullanım için çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Karakaya, projeye yönelik çalışmaların amacına uygun şekilde gerçekleşmesi için Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nde bulunan atölyeyi geliştirip her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli destekler sağlayacaklarını belirtti.

Ekinci ise taraflara emeklerinden dolayı teşekkür etti.