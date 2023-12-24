Bilecik'te şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi Bilecik'te Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Bilecik'te Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Filistin Gönüllüleri tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Tevfikbey Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen gruptakiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askerlerin şehit edilmesi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, PKK, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şubesi Dijital Medya Komisyon Başkanı Yücel Güneş, gönüllüler adına yaptığı basın açıklamasında, dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduklarını ve Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını ifade etti.

Güneş, her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerinin yanında olacaklarını belirtti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir. Terörist İsrail yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdi. Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir."

Filistin'de insan haklarının ihlal edildiğini ifade eden Güneş, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi ise tüm iki yüzlülükleriyle Filistin’e karşı 'insan haklarını ihlal ediyorsunuz, İsrail'e saldırıyı durdurun' çağrısı yapıyorlar. Ey sahtekar Batı, ey iki yüzlü insan hakları savunucuları, ya bugün hakkın yanında olursunuz ya da sizin devriniz de sona erecektir. Başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkeler Filistin halkından meşru taleplerinden vazgeçmelerini istemektedirler. Tarih sahnesinden ve Müslümanların topraklarından silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı.