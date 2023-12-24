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        Galatasaray taraftarı stada böyle geldi

        Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek 2 bin 79 Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu'na geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:34
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

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        İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla derbide 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekleyecek.

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        RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Kadıköy’e hareket etti.

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        Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı.

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        Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

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