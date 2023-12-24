Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon için penaltı itirazı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon için penaltı itirazı!

        Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta, sarı kırmızılı takım Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin 22. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

        2

        Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

        3

        Icardi penaltı itirazında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmeyince hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

        4

        Öte yandan Galatasaray'da Mauro Icardi maçın 88. dakikasında bu kez Jayden Oosterwolde ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Arjantinli golcü yine penaltı beklerken, Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Yürek yakan olay! 3 çocuk nehre düştü
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı