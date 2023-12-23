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        Bilecik Valisi Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:47
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        Bilecik Valisi Aygöl, Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

        Vali Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile geldiği inşaatta, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Aygöl, yaptığı açıklamada, tüm hasta odalarının tek yataklı planlandığını belirterek, "Hastanemiz 50 odadan oluşmaktadır. Çift yataklı hale getirilmesi durumunda 90 yataklı olarak hizmet verebilecek kapasitededir. Ayrıca yoğun bakım ünitesi de bulunan hastanemiz uzun yıllar hizmet edebilecek bir donanıma sahip olacaktır. 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. İlçemiz, kendine yakışan bir sağlık kuruluşuna kavuşacaktır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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