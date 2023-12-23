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        Bilecik'te yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı

        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tırın çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:10
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        Bilecik'te yolun karşısına geçerken tırın çarptığı çocuk yaralandı
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        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tırın çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde seyreden Doğukan E. yönetimindeki 11 AJ 071 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Mehmet E.M'ye çarptı.

        Çocuğun yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında, çocuğun aniden yola çıkmasının ardından tırın çarptığı, daha sonra aracın yavaşlayarak durduğu yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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