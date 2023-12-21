Bilecik'te yabancı dil öğrenci konferansı yapıldı

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yabancı dil öğrenci konferans programı gerçekleştirildi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Salonu'nda Vali Şefik Aygöl, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Boyacı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik ile Ertuğrulgazi Lisesi İngilizce öğretmenleri ve 9 okul, 47 lise öğrencisi ve 17 İngilizce öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, öğrenciler tarafından belirlenen 15 güncel konu başlığında İngilizce sunum yapıldı.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, ilki düzenlenen yabancı dil konferans programı EGL-TALKS 2023'de öğrencileri izlerken performanslarından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, iyi bir dil öğrenmenin gelecekleri için kendilerine büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve öğrenmekte oldukları yabancı dil İngilizcede iletişim becerilerini geliştirme amaçlı düzenlenen programın gelecek yıllarda da devam edeceği bildirildi.