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        Pazaryeri'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:56
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        Pazaryeri'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, R.İ'nin (60) evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile seri numarası kazınmış tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda, R.İ. ile başka suçtan aranan Sadık M. (50) yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.İ. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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