Pazaryeri'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, R.İ'nin (60) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile seri numarası kazınmış tüfek ele geçirildi.
Operasyonda, R.İ. ile başka suçtan aranan Sadık M. (50) yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.İ. ise serbest bırakıldı.
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