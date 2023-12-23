'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde şampiyon oldu 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle de üç kategoride şampiyonluğu göğüsledi. Dizi; bu hafta da AB grubunda, ABC1 20+'da ve Total grubunda yüksek izlenme oranıyla ilk 100 program arasında birinci oldu. 'Kızılcık Şerbeti'nin 29 Aralık'ta 2023'ün son haftasında ekrana gelecek olan bölümüne süperstar Ajda Pekkan konuk olacak

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi, 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan nefes kesici bölümü reyting sıralamasında üç kategoride birinci sıraya yerleşti.

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 12.58 izlenme oranı 32.67 izlenme payı, ABC1 20+’da 12.29 izlenme oranı ve 28.28 izlenme payı, Total grubunda 9.11 izlenme oranı 21.50 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu.

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SOSYAL MEDYA KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

'Kızılcık Şerbeti'; etiketi yaklaşık 9 saat, Kıvılcım 7 saat, Doğa 4 saat, Pembe 3 saat, Alev ise yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alarak adeta sosyal medyayı salladı.

'ÖMER', 'KIVILCIM’A ÖLÜMCÜL HASTALIĞINDAN DOLAYI AYRILDIĞINI İTİRAF ETTİ

PEMBE İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Yayınlanan bölümde neler oldu?

'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; 'Ömer’in riskli bir ameliyatta olduğunu öğrenen 'Kıvılcım' adeta yıkıldı. Hayati riski olan 'Ömer’in, ameliyatı ve ameliyattan sonraki süreci atlatarak evine dönmesi aileleri sevince boğdu. Bu sırada aşkını ilan eden 'Ertuğrul’a, 'Kıvılcım' şans vermeyi kabul etti. Evinde istirahat döneminde olan 'Ömer', 'Kıvılcım’ı arayarak görüşmek istedi. Nefeslerin tutulduğu sahnede 'Ömer'; hastalığını, yaşadığı sıkıntılı süreci ve bu duruma sevdiği kadını dahil etmemek için söylediği tüm yalanları 'Kıvılcım’a itiraf etti. Duygu yüklü sahnede ikilinin gözyaşları eşliğinde geçen konuşması dizinin unutulmaz anları arasına girdi.

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İşte o anlar;

'Ünallar’ın evinde ise 'Pembe’nin emriyle 'Mustafa', lokantada ortak olduğu 'Sönmez ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. 'Fatih’in de yeniden evlenmesine izin vermeyen 'Pembe', düşman ilan ettiği 'Doğa’ya adeta savaş açtı. 'Abdullah', 'Alev’e verdiği sözü tutarak boşanma davası açtı. Eve gelen boşanma celbiyle çılgına dönen 'Pembe' tüm sıkıntısını 'Doğa’dan çıkarttı. Evden 'Cemre’yi bırakarak çıkmasını isteyen 'Pembe', 'Doğa' ile karşı karşıya geldi.

'Pembe’nin “Asla boşanmayacağım” sözlerine ve ailelerinin tüm tepkilerine rağmen A'lev ve 'Abdullah ilişkilerinden vazgeçmediler. Boşanma işlemleri için eve gelen 'Abdullah’ın 'Pembe' ile yüzleşmesi çok sert geçti. 'Abdullah’a çocuklarının ve 'Pembe’nin sitem ettiği sırada eve 'Alev’in de gelmesi tansiyonu yükseltti. 'Alev’in 'Pembe’ye; 'Nursema', 'Mustafa' ve 'Nilay’ın bu ilişkiyi bildiklerini söylemesi bölüm finalinin son dakikalarında heyecanı daha da arttı. Adeta sırtından vurulan 'Pembe', intikam yemini etti. 'Doğa' ile 'Fatih’i, 'Nursema' ile de 'Umut’u ayıracağına yemin eden 'Pembe’nin alacağı intikam gündem konusu oldu.

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Tansiyonun yükseldiği o final sahnesi;

AJDA PEKKAN KIZILCIK ŞERBETİ’NDE

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Kızılcık Şerbeti’nin 2023 yılının son haftasında ekrana gelecek olan bölümüne süperstar Ajda Pekkan konuk oluyor. Bölümde; Ajda Pekkan’ın sahne aldığı yeni yıl daveti herkesi bir araya getiriyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Doğa', 'Pembe’ye rağmen 'Fatih ile yeniden nikâh masasına oturuyor. Nikâhtan sonra 'Doğa’nın 'Pembe’ye “Alev gelene kadar, bu evin hanımı da hakimi de benim!” demesi izleyenleri adeta şoke ediyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 45'inci bölüm tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

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