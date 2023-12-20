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        Vali Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi" kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:25
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        Vali Aygöl, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi" kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerin okuma saatine katılarak onlarla sohbet eden Vali Aygöl, öğrenim gördükleri okula ismini veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk hakkında sorular yöneltti.

        Safitürk'ü tanıdığını ve ailesiyle iletişiminin devam ettiğini belirten Aygöl, "Çok çalışkan ve kalbi vatan, millet sevgisiyle dolu bir kişiydi. Sizleri görünce kendi kendime şunu söyledim: Muhammedler yaşamaya devam ediyor. Sadece eğitimlerinize odaklandığınız zaman başarı da yanında gelecektir." dedi.

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