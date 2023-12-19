Pazaryeri'nde seramik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seramik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fıranlar köyü yakınında faaliyet gösteren tesisin bakım atölyesinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından başladığı değerlendirilen yangının bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği alevler, ambalaj bölümüne sıçramadan bir saatte söndürüldü.

Tesiste hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

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