Bilecik'te drift atarken kaza yapan oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bozüyük İlçe Emniyet ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Demirdöküm Caddesi'nden çaldığı araçla drift atan A.Ö. Saraycık Caddesi üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra koşarak kaçtı.

