Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.E'nin (51) kullandığı 11 ACL 283 plakalı otomobil, Bozüyük-Dodurga kara yolu Bozalan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve M.A. (51) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
