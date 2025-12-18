Sisli hava faciası! Dereye uçtu!
Edirne'de sabah saatlerinde facia yaşandı. Olayda sisli havanın etkisiyle bir otomobil dereye uçtu. Kazada 18 yaşındaki sürücü İsa Özer hayatını kaybetti
Edirne'de yoğun sisin etkili olduğu bölgede dereye uçan otomobilin sürücü İsa Özer (18), yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü çıkışında meydana geldi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede İsa Özer yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Botla çıkartılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız bedeni, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.