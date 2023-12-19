Bilecik'te kamyonet çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Laleli Sokağı'nda seyreden Görkem Ö. yönetimindeki 16 KNM 89 plakalı motosiklet ile Edebali 1 Caddesi'nde ilerleyen Hüseyin V. idaresindeki 16 FAL 87 plakalı kamyonet, iki yolun kesişimindeki kavşakta çarpıştı.

Motosikletli kurye Görkem Ö'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.