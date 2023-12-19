Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyonet çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kamyonet çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Laleli Sokağı'nda seyreden Görkem Ö. yönetimindeki 16 KNM 89 plakalı motosiklet ile Edebali 1 Caddesi'nde ilerleyen Hüseyin V. idaresindeki 16 FAL 87 plakalı kamyonet, iki yolun kesişimindeki kavşakta çarpıştı.

        Motosikletli kurye Görkem Ö'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı
        Bilecik'e 2023 yılında 35 milyon liralık tıbbi cihaz yatırım yapıldı
        Üniversitede yaptıkları analizlerle uluslararası standartlarda üretime dest...
        Üniversitede yaptıkları analizlerle uluslararası standartlarda üretime dest...
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtı...
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtı...
        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi
        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kü...
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kü...
        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı