Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatleri için sis ve pus uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.