Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda döndü. Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı
Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda döndü.
THY PİLOTUNDAN ÖZEL ANONS
AA'da yer alan habere göre saat: 07.00'de İstanbul´da olan iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.
Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı: "Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı'nı tebrik ederiz."
COŞKULU KARŞILAMA
VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı. Oyunculara aileleri ve taraftarlar tarafından çiçekler verildi.