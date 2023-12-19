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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberleri | İki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı finalde karşı karşıya geldi: Şampiyon Eczacıbaşı yurda kupayla döndü! - Voleybol Haberleri

        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!

        Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda döndü. Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 07:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 07:47
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        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
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        Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank´ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda döndü.

        THY PİLOTUNDAN ÖZEL ANONS

        AA'da yer alan habere göre saat: 07.00'de İstanbul´da olan iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

        Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı: "Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye´nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank´a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı'nı tebrik ederiz."

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        COŞKULU KARŞILAMA

        VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları oyuncuları havalimanında coşkuyla karşılandı. Oyunculara aileleri ve taraftarlar tarafından çiçekler verildi.

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