Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.K'nın kullandığı 11 AAS 914 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'nde E.D. yönetimindeki 11 AAN 945 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan D.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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