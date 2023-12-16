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        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:06
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        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        O.K'nın kullandığı 11 AAS 914 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'nde E.D. yönetimindeki 11 AAN 945 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan D.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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