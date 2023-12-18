Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bilecik'teki okullarda Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bilecik'teki okullarda Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla Bilecik ve ilçelerindeki okullara getirilen makam aracının yanı sıra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile bir şahsa ait Togg, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" sloganıyla öğrencilerle buluşturuldu.

        Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler, okul bahçelerinde araçları dikkatli şekilde inceledi. Teker teker yerli ve milli aracın direksiyon koltuğuna geçen öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

        Vali Aygöl, Yerli Malı Haftası'nda öğrencileri milli araç Togg ile buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızın gözlerindeki gurur ve heyecanı birlikte yaşadık. Öğrencilerimize yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi alma fırsatı sunduk. Öğrencilerimiz yerli ve milli aracımızı gördüler, çok beğendiler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi
        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kü...
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle kurduğu tesiste bir yılda 100 ton kü...
        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü
        Bilecik'te otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü
        Bilecik'te arızaya bakmak için indiği tır hareket edince sürücü yaralandı
        Bilecik'te arızaya bakmak için indiği tır hareket edince sürücü yaralandı
        Bilecik'te tüfekle yaralanan pelikan tedaviye alındı
        Bilecik'te tüfekle yaralanan pelikan tedaviye alındı