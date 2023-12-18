Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'in kariyer hikayesi...
Bazı futbolcular doğuştan yeteneklidir ve diğerlerinden ayrılır. Bazılarının yürüdüğü yol ise üstün yeteneklilerinki kadar kısa olmaz. Sacha Boey'in kariyerinde zirveye tırmanışı ise çocukluk arkadaşlarından daha çetin ve daha uzun...
Fransa'nın en ünlü futbol akademisi Clairefontaine'in de bulunduğu bölge olan ve Fransa'nın futbolcu madeni olarak anılan Ile-de-France'ta dünyaya gelen Sacha Boey, her bölge çocuğu gibi futbola sokaklarda başladı. Annesinin futbol oynamasına sıcak bakmamasına rağmen önce Romainville'in seçmelerine katıldı ardından Fransa'nın köklü takımı Red Star'ın yolunu tuttu.
Altyapı sistemi ile ünlü, Sofiane Feghouli gibi yıldızları da yetiştiren Red Star'da top koşturan Boey, Rennes ve Caen'den teklif alırken tercihi Rennes'den yana kullandı. Önce hücumun sağında oynasa da bölgesel amatör lig maçlarında sağ beke çekildi. Altyapıdan arkadaşları, Fransa U17 Milli Takımı'yla dünya kupasına gidip sponsor anlaşmaları yaparken kendisinin tercih edilmemesi onu daha da kamçıladı.
İlk resmi maçına Mayıs 2019'da çıkarken iki ay sonra profesyonel sözleşmeyi kaptı. Rennes'in kaptanlarından Hamari Traore'nin arkasında yedek otursa da Avrupa Ligi'nde Celtic ve Lazio'ya karşı oynadığı maçlar kapasitesini kanıtlayan müsabakalar oldu.
Ertesi sezona Rennes'de başlayıp Lille karşısında sezonun ilk maçında kırmızı kart görünce daha fazla forma şansı bulması gerektiğini düşünerek Dijon'un yolunu tuttu. Dijon o sezon Ligue 1'in en çok gol yiyen ekibi olarak küme düşse de Boey'in gösterdiği performans Galatasaray'ın kapılarını ona açtı.
Burak Elmas başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sağ beke takviye isterken yönetime verdiği listenin ilk sırasında ise Djibril Sidibe bulunuyordu. Bu oyuncunun yıllık maaş beklentisinin 2 milyon Euro'yu aşması nedeniyle yönetim daha uygun maliyetli bir oyuncuyu düşünüp düşünmeyeceğini iletirken Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'ın scout ekibi de hemen raporlama işlemine başladı.
Tecrübeli çalıştırıcının atletik özellikleriyle dikkat çeken genç bir sağ bek istemesi üzerine filtrelemeler yapıldı ve Rennes'de üçüncü hatta dördüncü sağ bek tercihi olan Sacha Boey'de karar kılındı. Kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle temas kurulurken Boey 1 milyon 150 bin Euro'nun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15'lik bir pay ile kadroya katıldı.
Galatasaray'daki ilk aylarında yüksek atletizmi ile fark yaratsa da uyluğundan geçirdiği sakatlığa rağmen Marsilya maçında oynaması sakatlığının nüksetmesine neden oldu ve genç futbolcu 2022'ye kadar sahalardan uzak kaldı. Avrupa'da yoluna namağlup devam etse de ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılırken yerine geçen Domenec Torrent ise Sacha Boey'u tercih etmedi.
Yönetime Boey'in iyi bir futbolcu olmadığı şeklinde rapor veren Torrent yönetiminde 12 maçta forma giyen Boey hem kulübe hem de ülkeye adapte olmakta zorlandı. Bireysel antrenörüyle birlikte ülkesine giden, sıkı çalışmalar yapan Boey için dönüm noktası ise Antalyaspor maçı oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadıktan sonra Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kolları sıvarken Torrent yerine göreve getirilen Okan Buruk kamp tarihini bir hafta erkene çekti.
Buruk, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla sıkı hazırlanma niyetinde olsa da Sacha Boey erkene alınan kamp tarihinin takviminin kendisine uymadığını ve mayıs ayında kararlaştırılan sürede takıma katılacağını deklare edince ikili arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Yazın transfer edilen bir diğer sağ bek olan Leo Dubois'nın Antalyaspor maçı öncesinde sakatlık yaşaması, Boey için fırsat oldu. Genç sağ bek, Okan Buruk'tan özür dilerken apar topar kadroya dahil edildi ve sahanın en iyilerinden biri oldu.
Yaz aylarında boş durmayan ve sıkı fiziksel çalışmalar yürüten Boey'in performansı göz doldururken Lyon'un kaptanı olarak Galatasaray'a katılan Leo Dubois, Boey'den formayı kapamadı. Okan Buruk'un beklerden yüksek atletizm ve efor taleplerini bire bir karşılayan Boey başarı basamaklarını emin adımlarla çıkmayı sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar sezonu şampiyonlukla taçlandırırken tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti. Avrupa devlerini Seyrantepe'ye getiren isimlerin başında gelen Boey için resmi teklifler bulunsa da Galatasaray oyuncuyu elinde tuttu.
Sezonu erken açan Galatasaray'da bu sezon tüm resmi müsabakalarda forma giyen isim olan Boey özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla rüştünü ispatladı. Fransa Milli Takımı için adı geçen futbolculardan olan ve havuza dahil olan Boey henüz bir A Milli davet almasa da adı Manchester United, Arsenal gibi devlerle ciddi şekilde anılmaya devam ediyor. Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Boey, Kopenhag ve Adana Demirspor müsabakalarında attığı kritik gollerle oyun repertuarını da genişlettini futbolseverlere gösterdi.