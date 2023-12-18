Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'in kariyer hikayesi...

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Galatasaray'daki ilk aylarında yüksek atletizmi ile fark yaratsa da uyluğundan geçirdiği sakatlığa rağmen Marsilya maçında oynaması sakatlığının nüksetmesine neden oldu ve genç futbolcu 2022'ye kadar sahalardan uzak kaldı. Avrupa'da yoluna namağlup devam etse de ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrılırken yerine geçen Domenec Torrent ise Sacha Boey'u tercih etmedi.

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Yönetime Boey'in iyi bir futbolcu olmadığı şeklinde rapor veren Torrent yönetiminde 12 maçta forma giyen Boey hem kulübe hem de ülkeye adapte olmakta zorlandı. Bireysel antrenörüyle birlikte ülkesine giden, sıkı çalışmalar yapan Boey için dönüm noktası ise Antalyaspor maçı oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadıktan sonra Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kolları sıvarken Torrent yerine göreve getirilen Okan Buruk kamp tarihini bir hafta erkene çekti.