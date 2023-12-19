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        Haberler Ekonomi Enerji Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu - Enerji Haberleri

        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu

        İngiliz enerji şirketi BP, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 08:04 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:04
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        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
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        BP'den yapılan açıklamada, şirketin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi ticaret ve nakliye alanında da çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, "Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında BP Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

        Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

        Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

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