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        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahipli köpeğin rahmindeki tümör, belediyenin hayvan hastanesindeki cerrahi operasyonla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:19
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        Rahminde tümör olduğu belirlenen "Pamuk" köpeğe ameliyat edildi
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahipli köpeğin rahmindeki tümör, belediyenin hayvan hastanesindeki cerrahi operasyonla alındı.

        Osmaneli ilçesinde sahipli hayvansever tarafından Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpeğin rahminden sürekli kanama gelmesinden dolayı rahatsızlığını tespit etmek için muayenesi yapıldı.

        Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, 14 taşındaki golden cinsi 'Pamuk' ismindeki köpeğin sahibi tarafından donanımlı hastaneye getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Köpeğimiz merkezimize getirildiğinde kanaması vardı. Tedavi Merkezimizde gerçekleştirilen radyolojik ve ultrasonik tetkiklerde rahim ağzında anormal büyümüş tümör dokuları tespit edildi. Yaşı itibariyle katı anestezik yöntemle bayıltılması risk oluşturacağı için çevre kliniklerde olmayan inhalasyon anestezi cihazı ile güvenli bir şekilde bayıltılarak 14 yaşındaki pamuğun 10 santimetre büyüklüğündeki tümörleri cerrahi operasyonla temizlendi. Sağlığına kavuşan 'Pamuk' tedavisinin ardından sahibine teslim edildi."

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