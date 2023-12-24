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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Pozisyon açısından kısır geçen derbiye fauller damgasını vurdu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, toplam 45 faul düdüğü çalarken, oyun her 2 dakikada bir durdu. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:14
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        Trendyol Süper Lig'de haftalardır merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol sesi çıkmadı. Ligin zirvesinde yer alan iki devin Ülker Stadı'ndaki buluşması 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede ilk isabetli şut ikinci yarıda Galatasaraylı Hakim Ziyech'ten geldi.

        Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

        90 DAKİKADA 45 FAUL!

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisine faul düdükleri damga vurdu. Hakem Arda Kardeşler, toplam 45 kez faul düdüğü çaldı. Oyun her iki dakikada bir faul düdükleriyle durdu. Galatasaray aleyhine 26, Fenerbahçe aleyhine ise 19 kez faul kararı verildi.

        İRFAN CAN, TORREIRA VE BOEY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Derbi öncesi kart sınırında bulunan 3 isim cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 57. dakikada gördüğü sarı kartla İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray'da ise sarı kart gören Torreira ve Boey, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

        43. dakikada Galatasaray'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki karambolden seken top ceza sahası dışındaki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

        49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

        70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

        71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 46 İsmail Yüksek), Szymanski, Tadic (Dk. 69 King), Dzeko (Dk. 90+4 Batshuayi)

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 90+1 Ndombele), Torreira (Dk. 86 Kaan Ayhan), Ziyech (Dk. 86 Bakambu), Mertens (Dk. 67 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Icardi

        Sarı kartlar: Dk. 12 Osayi-Samuel, Dk. 57 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 King (Fenerbahçe), Dk. 64 Torreira, Dk. 73 Boey, Dk. 85 Ziyech, Dk. 90+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

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