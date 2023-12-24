Mehmet Ayan yazdı: Vakit kaybı

60’18’’de Szymański’nin ev sahibi tribünleri ilk ve tek olarak heyecanlandırdığı… 42’52”deki Kerem Demirbay şutuna kadar gol pozisyonuna rastlanmayan… 7 sarı kartın çok daha fazlasının olabileceği…

Ve bu türden onlarca olumsuzluğu sıralayabileceğimiz maçın ardından sizin vaktinize talip olmak için ne yazalım ki?

9 Şurada Paylaş!









Djiku’nun Icardi’ye (bence penaltı olan) müdahalesi başta olmak üzere birkaç pozisyon için hakem üzerinde yine tepinilecektir. Ama şunu unutmayalım ki o da yırttı bu gece… İsmail Kartal da Okan Buruk da…