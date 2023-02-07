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İki farklı kesir çeşidi olan bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler, bir formül aracılığıyla birbirlerine dönüştürülebilen kesirler olarak öne çıkmaktadır? Bir bileşik kesir tam sayılı kesre nasıl çevrilir? En küçük bileşik kesir nedir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin faydalanmaları adında bileşik kesir konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, bileşik kesir hakkında tüm detaylar…

Bileşik Kesir Nedir?

Bileşik kesrin ne olduğuna geçmeden önce kesrin tanımını yapmak yerinde olacaktır. Matematiğin temel konularından olan kesir; bir bütünün eş parçalarını belirten ve a/b şeklinde ifade edilebilen bir kavramdır. Tüm kesirler gösterilirken ortada bir kesir çizgisi ve bu çizginin üstünde pay altında ise payda yer almaktadır.

Peki, bileşik kesir nedir? Bir kesirde, eğer kesrin payı paydasına eşit ya da paydasından büyükse o kesirlere bileşik kesir adı verilmektedir. 5/5, 18/18, 9/7, 16/5 ifadeleri bileşik kesre örnektir. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde bir bileşik kesir örneğini görebilirsiniz:

Bileşik Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

Bir bileşik kesri sayı doğrultusunda gösterirken, kesir içinde kaç adet bütün var ise o bütünler paydada yer alan sayı kadar bölünür ve payda yer alan sayı kadar sayılarak o noktaya yazılır. Aşağıdaki görselde bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme örneği verilmiştir.

8/5 bileşik kesri sayı doğrultusunda şu şekilde gösterilir.

Bileşik Kesir Tam Sayılı Kesre Nasıl Çevrilir?

Bir bileşik kesri tam sayılı bir kesre çevirmek için, o kesrin payını paydasına bölmemiz gerekmektedir. Gerçekleşen bölme işleminin sonunda bulunan bölüm kısmı, bize tam sayılı kesrin tam kısmını verecektir. Bu bölme işleminden kalan, tam sayılı kesrin payına; bölen kısmı ise tam sayılı kesrin payına yazılacaktır.

Peki, tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirme nasıl yapılmaktadır? Bir tam sayılı kesri bileşik bir kesre çevirmek için ise o kesrin tam kısmını payda ile çarpar ve çıkan sonucu pay ile toplayıp pay kısmına yazarız. Payda da ise herhangi bir değişiklik yapılmaz.

En Küçük Bileşik Kesir Nedir?

En küçük bileşik kesir; o kesrin pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Eğer bir bileşik kesir için yalnızca pozitif sayılar ele alınıyorsa en küçük bileşik kesir 1/1 olacaktır. Ancak negatif sayılar için bunu söylemek mümkün değildir. Negatif sayıların olduğu bir bileşik kesirde sayılar eksi sonsuza gidebildiği için böyle bir tabloda en küçük bileşik kesir bilinememektedir.