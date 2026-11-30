Kocaeli-İstanbul-Antalya üçgeninde organize dolandırıcılık: 56 bin metrekarelik 14 taşınmaz 32 günde satıldı

Fransa'da ailesiyle birlikte 54 yıldır yaşayan 77 yaşındaki Cafer Arslan'ın Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 500 milyon lira değerindeki 14 taşınmazı iddialara göre sahte vekalet, sağlık raporlarıyla elinden alındı. Kocaeli-Antalya-İstanbul üçgeninde yaşanan organize dolandırıcılık hakkında soruşturm... Daha Fazla Göster Fransa'da ailesiyle birlikte 54 yıldır yaşayan 77 yaşındaki Cafer Arslan'ın Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 500 milyon lira değerindeki 14 taşınmazı iddialara göre sahte vekalet, sağlık raporlarıyla elinden alındı. Kocaeli-Antalya-İstanbul üçgeninde yaşanan organize dolandırıcılık hakkında soruşturma başlatıldı. Gizem Türemen'in haberi... Daha Az Göster