Feribot seferleri iptal mi? 30 Kasım 2026 İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri listesi sorgulama ekranı
Yeni haftanın ilk gününde feribot seferiyle yolculuk yapacak vatandaşları ilgilendiren uyarı geldi. İDO ve BUDO tarafından yapılan açıklama ile 30 Kasım'da bazı seferlerin iptal olup olmadığına ilişkin detaylar belli oldu. Peki , bugün feribot seferleri iptal mi? İşte, 30 Kasım 2026 İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri listesi sorgulama ekranı
İptal olan vapur seferleri 30 Kasım 2026 Pazartesi günü İDO ve BUDO açıklamasıyla birlikte gündemde yer alıyor. İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde deniz yolu ile ulaşım sağlayacak olan yolcular İstanbul vapur seferleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, şehir hatları vapur seferleri iptal mi, İDO, BUDO iptal olan vapur seferleri hangileri? İşte, feribot seferlerinde son durum
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İDO’nun resmi duyuru sayfasında yer alan bilgilere göre 30 Kasım Pazartesi günü şu seferler iptal edildi;
07.45 Bandırma–Yenikapı–Kadıköy
08.30 Bursa–Armutlu–Armutlu Tatil Köyü–Yenikapı–Kadıköy
11.00 Girne–Taşucu
18.00 Kadıköy–Yenikapı–Bandırma
İDO, hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler için yolcularından özür dilerken, Yalova–Pendik hattında saat 17.00 için karşılıklı ek sefer düzenleneceğini de duyurdu.
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BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım Pazartesi günü Mudanya, İstanbul Kabataş ve Armutlu İhlas iskeleleri arasındaki 12 seferin iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.