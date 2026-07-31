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        Haberler Bilgi Gündem 12. Yargı Paketi IBAN mağdurları son dakika: 12. Yargı Paketi maddeleri neler? 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        12. Yargı Paketi IBAN mağdurları son dakika: 12. Yargı Paketi maddeleri neler? 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", yargı sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor. Düzenleme kapsamında icra ve iflas işlemleri, idari yargı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), kanuni faiz, genetik verilerin saklanması ve dolandırıcılık suçlarına yönelik yeni hükümler yer alıyor. Özellikle IBAN ve banka hesabını kullandıran kişilere ilişkin ceza indirimi düzenlemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İnfaz düzenlemesine ilişkin hükümler de yakından takip edilirken, "af" iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki, 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, maddeleri neler, IBAN mağdurlarını ilgilendiren düzenleme ne getiriyor ve infaz düzenlemesinde af var mı? İşte 12. Yargı Paketi maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        1

        TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7589 sayılı Kanun ile yargı süreçlerini hızlandırmayı ve uygulamadaki bazı sorunları gidermeyi amaçlayan önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kanunda idari yargıdan hukuk davalarına, dolandırıcılık suçlarından elektronik satış işlemlerine kadar birçok alanda değişiklik bulunuyor. Özellikle IBAN kullandıran kişilere ilişkin ceza indirimi düzenlemesi ve HAGB hükümlerindeki değişiklikler dikkat çekiyor. Peki, 12. Yargı Paketi maddeleri neler ve infaz düzenlemesinde genel af bulunuyor mu? İşte yeni yargı paketi içeriği...

        2

        12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

        Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen 7589 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kanun; icra ve iflas işlemleri, idari yargı, ceza hukuku, hukuk yargılamaları, hakim ve savcı yardımcılarının eğitimi ile infaz uygulamalarına ilişkin çok sayıda düzenlemeyi içeriyor.

        Kanunun büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, elektronik satış ve uzaktan duruşmaya ilişkin bazı hükümler ise üç ay sonra uygulanmaya başlanacak.

        3

        12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

        Yeni düzenlemeyle birlikte öne çıkan başlıca değişiklikler şunlar oldu:

        Miras kalan taşınmazların satışında ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek.

        İhale bedelini yatırmayanlara teklif bedelinin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.

        Konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı idari davalar tek hâkim tarafından görülebilecek.

        Bazı idari davalarda Danıştay'a temyiz yolu kapatıldı.

        Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin esas olarak üç ayı aşmaması benimsendi.

        Kanuni faiz hesaplamasında Merkez Bankası'nın reeskont oranı esas alınacak.

        4

        IBAN MAĞDURLARINI İLGİLENDİREN DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

        Yargı Paketi'nin en çok konuşulan maddelerinden biri, kamuoyunda "IBAN mağdurları düzenlemesi" olarak anılan değişiklik oldu.

        Yeni düzenlemeye göre, dolandırıcılık suçuna iştirak eden ancak eylemi yalnızca;

        Banka hesabını,

        IBAN bilgisini,

        Kredi kartını,

        Ödeme aracını,

        Kripto varlık hesabını

        başkasının kullanımına sunmakla sınırlı kalan kişilere verilecek cezada yarı oranında indirim uygulanabilecek.

        Ayrıca kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu suçlardan hüküm giyen ve dosyaları kanun yolu incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

        5

        İNFAZ DÜZENLEMESİNDE AF VAR MI?

        Yargı Paketi kapsamında genel af ya da kapsamlı bir af düzenlemesi yer almıyor.

        Bunun yerine belirli suçlar bakımından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına ilişkin değişiklikler yapıldı.

        İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler, mağdurun zararını altı ay içinde tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

        6

        HAGB DÜZENLEMESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

        Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulaması da yeniden düzenlendi.

        Buna göre;

        İki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezalarında belirli şartlarla HAGB kararı verilebilecek.

        İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçlarında ise HAGB uygulanmayacak.

        HAGB kararlarına karşı istinaf, gerekli şartların oluşması halinde ise temyiz yolu açık olacak.

        7

        GENETİK VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ BELİRLENDİ

        Kanunla birlikte ceza soruşturmaları kapsamında elde edilen genetik verilerin saklanmasına ilişkin yeni kurallar da getirildi.

        Buna göre beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde genetik veriler silinecek. Diğer durumlarda ise veriler, kararın kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra imha edilecek.

        8

        KANUNİ FAİZ VE HUKUK DAVALARINDA YENİ DÖNEM

        Düzenlemeyle sözleşmede faiz oranının belirlenmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.

        Ayrıca hukuk mahkemelerinde duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçmemesi temel ilke olarak benimsendi. Böylece yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

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