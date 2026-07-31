IBAN MAĞDURLARINI İLGİLENDİREN DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yargı Paketi'nin en çok konuşulan maddelerinden biri, kamuoyunda "IBAN mağdurları düzenlemesi" olarak anılan değişiklik oldu.

Yeni düzenlemeye göre, dolandırıcılık suçuna iştirak eden ancak eylemi yalnızca;

Banka hesabını,

IBAN bilgisini,

Kredi kartını,

Ödeme aracını,

Kripto varlık hesabını

başkasının kullanımına sunmakla sınırlı kalan kişilere verilecek cezada yarı oranında indirim uygulanabilecek.

Ayrıca kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu suçlardan hüküm giyen ve dosyaları kanun yolu incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek.