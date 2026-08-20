122. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ: EGM Özel Güvenlik (ÖGG) 122. Temel Eğitim sınavı ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak için eğitim sürecini tamamlayan adaylar ile sertifikasını yenilemek isteyenlerin katılacağı yeni dönem sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavlarının yapılacağı tarih kesinleşti. Sınava katılacak adaylar, oturum saati, sınav günü uygulanacak kurallar ve sonuç sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, 122. dönem ÖGG sınavı hangi gün yapılacak ve sınav saat kaçta başlayacak? İşte güncel sınav takvimine dair merak edilenler…