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        Haberler Bilgi 122. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ: EGM Özel Güvenlik (ÖGG) 122. Temel Eğitim sınavı ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

        122. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ: EGM Özel Güvenlik (ÖGG) 122. Temel Eğitim sınavı ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

        Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar ile mevcut kimlik kartını yenileyecek personelin beklediği sınav takvimi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin tarih ve uygulama süreci netleşti. Sınava hazırlanan binlerce kişi şimdi oturumun yapılacağı günü, saat bilgisini ve sınavın nasıl uygulanacağını araştırıyor. Peki, 122. dönem ÖGG sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 122. dönem Özel Güvenlik Sınavı takvimine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Özel güvenlik görevlisi olmak için eğitim sürecini tamamlayan adaylar ile sertifikasını yenilemek isteyenlerin katılacağı yeni dönem sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavlarının yapılacağı tarih kesinleşti. Sınava katılacak adaylar, oturum saati, sınav günü uygulanacak kurallar ve sonuç sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, 122. dönem ÖGG sınavı hangi gün yapılacak ve sınav saat kaçta başlayacak? İşte güncel sınav takvimine dair merak edilenler…

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        122. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adayların katılacağı sınavın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi.

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        ÖGG CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

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        #EGM
        #2026
        #ögg sınavı
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