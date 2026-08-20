13. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Meclis’e geliyor! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkıyor mu, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek.

Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.