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        Haberler Bilgi 13. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Meclis’e geliyor! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkıyor mu, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

        13. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Meclis’e geliyor! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkıyor mu, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

        13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından 4 Haziran'da iptal edildi. Gözler ise yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. Yargı Paketi'ne çevrildi. Bu kapsamda ''13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen Yeni Yargı Paketi'nde nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alması bekleniyor. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte, 2026 Yeni Yargı Paketi maddeleri ve kapsamı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        13. Yargı Paketi son durum gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti tarafından hazırlanan Yeni Yargı Paketi’nin yakın zamanda TBMM’ye sunulması planlanıyor. Paket içerisinde nafaka uygulamasından boşanma davalarına, mal paylaşımından aile hukukuna kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka kalkıyor mu, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte 13. Yargı Paketi ile ilgili merak edilenler…

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        13. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihinde süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu kararın ardından yeni düzenleme hazırlıkları hız kazandı.

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre;

        AK Parti, yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. Yargı Paketi’ni ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacak.

        Yeni Yargı Paketi, Meclis'te onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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        13. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?

        Yeni Yargı Paketi’nde nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenleme yer alacak.

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        SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

        Paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Hazırlanan düzenlemeye göre nafaka süresi, evlilik süresi ve tarafların ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenecek.

        Yeni sistemde kısa süreli evliliklerde de belirli bir süre nafaka ödenmesi planlanıyor.

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        NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

        Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek.

        Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

        İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.

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        ESKİ NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK

        Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.

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        BOŞANDIKTAN SONRA SIRA NAFAKA VE VELAYET DAVASINA GELECEK

        Yeni Yargı Paketi ile boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanması da hedefleniyor. Yeni sistemde öncelikle çiftlerin boşanma davası görülecek ve ayrılık kararı verilecek.

        Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.

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        MAL PAYLAŞIMINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DEĞİŞECEK

        Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

        Bu düzenlemeyle boşanma davalarının uzun sürmesine neden olan unsurların azaltılması amaçlanıyor.

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        #13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak
        #13. yargı paketi
        #nafaka düzenlemesi
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