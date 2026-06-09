2026 MB faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?
Merkez Bankası'nın 2026 faiz kararı için geri sayım başladı! Piyasalar kritik toplantıya kilitlenirken, yatırımcıların aklındaki en büyük soru "faiz indirimi gelecek mi?" oldu. Kararın açıklanacağı tarih ve beklentilerle ilgili tüm detaylar haberimizde…
Ekonomide yönü belirleyecek Merkez Bankası faiz kararı için gözler resmi açıklamada! Faiz indirimi ihtimali güçleniyor mu, yoksa sürpriz bir karar mı gelecek? İşte karar tarihi ve piyasalardaki son beklentiler…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Piyasaların yanı sıra yatırımcılar, mevduat sahipleri ve kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar, Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak karara odaklanmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın dördüncü PPK toplantısını bu perşembe günü gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın liderliğinde toplanacak kurul, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Daha önce ocak, mart ve nisan aylarında yapılan toplantıların ardından, yeni döneme ilişkin para politikası adımlarının bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
FAİZ BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin büyük bölümü faiz oranlarında değişiklik beklemiyor. Ankete katılan 17 ekonomist, politika faizinin mevcut seviyede korunacağını öngörürken, 3 ekonomist ise 300 baz puanlık bir artış ihtimaline dikkat çekiyor. Beklentilerin medyanı ise yüzde 37 seviyesinde şekillenmiş durumda. Bu tablo, piyasalarda haziran ayı için genel beklentinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu ortaya koyuyor.