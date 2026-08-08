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        Haberler Bilgi Gündem 2026 YÖKDİL/2 SINAV SAATİ: YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç dakika sürecek?

        2026 YÖKDİL/2 SINAV SAATİ: YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç dakika sürecek?

        2026-YÖKDİL/2 için sınav günü yaklaşırken adayların hazırlıkları da son aşamaya geldi. Akademik başvurular ve yabancı dil yeterliliği açısından önem taşıyan sınava katılacak adaylar, oturumun başlama saatini, sınav merkezlerine en geç ne zaman giriş yapılabileceğini ve giriş belgelerine nereden ulaşılacağını araştırıyor. ÖSYM takvimine göre uygulanacak 2026-YÖKDİL/2 öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu. İşte sınav tarihi, saati ve sınava giriş sürecine ilişkin bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların katılacağı 2026-YÖKDİL/2 için sınav heyecanı başladı. Akademik kariyer planlamasında önemli bir yere sahip olan sınav öncesinde adaylar, uygulamanın hangi gün ve saatte yapılacağını, sınav salonlarına giriş için belirlenen son saati ve sınava giriş belgelerine erişim yöntemini araştırıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak 2026-YÖKDİL/2’ye kısa süre kala sınav gününe ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte adayların bilmesi gereken tarih, saat ve sınav giriş bilgileri…

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        2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 10.15'te başlayacak.

        Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

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        YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Saat 10.15’te başlayacak YÖKDİL sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. 180 dakika sürecek sınav, saat 13.15’te sona erecek.

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        2026-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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