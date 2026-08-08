2026 YÖKDİL/2 SINAV SAATİ: YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç dakika sürecek?

Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların katılacağı 2026-YÖKDİL/2 için sınav heyecanı başladı. Akademik kariyer planlamasında önemli bir yere sahip olan sınav öncesinde adaylar, uygulamanın hangi gün ve saatte yapılacağını, sınav salonlarına giriş için belirlenen son saati ve sınava giriş belgelerine erişim yöntemini araştırıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak 2026-YÖKDİL/2’ye kısa süre kala sınav gününe ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte adayların bilmesi gereken tarih, saat ve sınav giriş bilgileri…