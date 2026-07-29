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        Haberler Bilgi Gündem 2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! Hac kesin kayıtları ne zaman, nereden nasıl yapılır? Diyanet ile Hac kayıt başvuru ekranı...

        2027 HAC KESİN KAYITLARI BAŞLIYOR! Hac kesin kayıtları ne zaman, nereden nasıl yapılır? Diyanet ile Hac kayıt başvuru ekranı...

        2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar için başvuru takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan süreç kapsamında, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adayların kayıt işlemlerini belirlenen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, süresi içinde işlem gerçekleştirmeyen adaylar ise hak kaybıyla karşılaşabilecek. Peki 2027 hac kesin kayıtları hangi tarihte başlayacak, kayıt ekranına nasıl ulaşılacak ve başvuru sırasında hangi adımlar izlenecek? İşte hac kayıt sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        2027 hac kurasında adı belirlenen vatandaşlar için kesin kayıt süreci gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adayların başvurularını e-Devlet üzerinden ve ilan edilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayanların kazanılmış haklarını kaybetme riski bulunuyor. Peki 2027 hac kesin kayıt işlemleri ne zaman başlayacak, başvurular hangi ekran üzerinden yapılacak ve adayların hangi adımları izlemesi gerekecek? İşte kesin kayıt dönemine ilişkin merak edilen bilgiler…

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        HAC KESİN KAYITLARI 2027 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2027 hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

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        HAC KESİN KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.

        E- DEVLET HAC KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA HANGİ TARİHLERDE GİDECEK?

        2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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        2027 HAC KONTENJANI

        Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

        Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.

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