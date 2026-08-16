A101 20 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli aktüel ürünleri neler? Su sebili, Krep makinesi ve daha fazlası...

A101 marketin 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni katalogda Kiwi araç içi buzdolabı, Altus dik süpürge ve English Home gözleme ve krep makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra mutfak, elektronik, ev yaşam ve kişisel bakım kategorilerinden birçok seçenek yer alacak. Kampanyalı alışveriş yapmak isteyenler ise raflara gelecek ürünlerin özelliklerini ve güncel satış fiyatlarını araştırıyor. İşte A101 20 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünler ve fiyat detayları...