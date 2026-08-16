A101 20 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli aktüel ürünleri neler? Su sebili, Krep makinesi ve daha fazlası...
20 Ağustos 2026 Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak yeni aktüel ürünler merakla bekleniyor. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, ev yaşam ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine kadar farklı kategorilerde birçok fırsat bulunuyor. İndirimleri yakından takip eden tüketiciler ise A101'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığını ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte A101 20 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan ürünler ve fiyatları...
A101 marketin 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni katalogda Kiwi araç içi buzdolabı, Altus dik süpürge ve English Home gözleme ve krep makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra mutfak, elektronik, ev yaşam ve kişisel bakım kategorilerinden birçok seçenek yer alacak. Kampanyalı alışveriş yapmak isteyenler ise raflara gelecek ürünlerin özelliklerini ve güncel satış fiyatlarını araştırıyor. İşte A101 20 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünler ve fiyat detayları...
A101 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
HI-LEVEL 65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV: 24.999 TL
IFFALCON 55" 4K UHD Smart Google TV: 19.999 TL
SAMSUNG 50" 4K Ultra Smart LED TV: 23.999 TL
NORDMENDE 55" QLED TV (Android): 17.999 TL
ONVO 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 15.999 TL
HI-LEVEL 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV: 11.999 TL
Kiwi KWP-8555 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 8.499 TL
SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi (9 kg): 19.999 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi (12 Kişilik): 17.999 TL
Kiwi KFM-8601 Jel Yüz Maskesi: 249 TL
Kiwi KFM-8602 Migren Bandı: 399 TL
Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL
English Home KRM 5100 Gözleme ve Krep Makinesi: 1.299 TL
Pierre Cardin Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
Pierre Cardin Elektrikli Cezve: 409 TL
Pierre Cardin Çubuk Blender: 899 TL
Kiwi KC-8232 2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı: 599 TL
Altus Kablolu Dikey Süpürge: 1.799 TL
Altus Dijital Baskül: 379 TL
Volta YNP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç: 239.990 TL
REVOLT 250 CC Benzinli Off-Road Moped / Arazi Motosikleti: 89.990 TL
APEC PS4 50 CC Benzinli Moped / Scooter: 49.990 TL
Kiwi 10.000 mAh 4'ü 1 Arada Kablolu Powerbank: 399 TL
Bluetooth Kulaklık (Üst Kafa Bandı Tipi): 479 TL
JBL / TWS Tarzı Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 699 TL
General Home Çocuk Fotoğraf Makinesi: 699 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı: 1.999 TL
Piranha PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL
Tsuyoci Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL
Piranha Mini Kompresör: 849 TL
Piranha Dijital Hava Kompresörü: 969 TL
TRAX AD 24 Oto Jet Fan: 1.299 TL
Pierre Cardin Oto Seyahat Yastığı: 599 TL
Tsuyoci Oto Göçük Onarım Aleti (1+1): 119 TL
Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı: 799 TL
Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL
Piranha Oto Araç İçi Kamera: 1.999 TL
Tsuyoci Oto Telefon Tutucu: 169 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 99,50 TL
Tsuyoci Oto Detaylı Temizleme Fırçası (Set): 149 TL
Tsuyoci Oto Yıkama Süngeri: 129 TL
Tsuyoci Oto Temizleyici Güderi: 79,50 TL
Oto 12V Akü Şarj / Akü Şarj Cihazı: 699 TL
Piranha Araç İçi Havalı Şişme Yatak: 1.599 TL
Goodyear Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici (500 ml): 159 TL
Goodyear Motor Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL
Oto Parfümü (150 ml): 109 TL
Goodyear Torpido Temizleme Spreyi (500 ml): 139 TL
Goodyear Oto Klima Temizleme Spreyi (125 ml): 109 TL
Mikrofiber Kurulama Bezi: 169 TL
ASR-9004 26 Çekmeceli Hobi Düzenleyici / Organizer: 729 TL
ASR-2018 19" Takım Çantası: 479 TL
Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 399 TL
Metal Ayaklı Cam Sunumluk: 299 TL
Aynalı Metal Sunum Tepsisi: 249 TL
4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL
Gravürlü Renkli Bardak 2'li (Rakle): 169 TL
Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (Rakle): 199 TL
Bomba Seramik Kase: 89,50 TL
Oval Tepsi: 79,50 TL
Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa: 115 TL
Figürlü Silikon Spatula: 115 TL
Luminarc Opal Fırın Kabı Çeşitleri: 149 TL
Dondurma Kaşığı: 29,50 TL
Desenli Buzluk: 39,50 TL
Desenli Su Şişesi: 69,50 TL
Oval Saklama Kabı Seti 3'lü: 229 TL
Kare Saklama Kabı Seti 4'lü: 79,50 TL
Kase Seti 5'li: 199 TL
Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı: 59,50 TL
Salata Kurutucusu: 169 TL
Süzgeçli Kase: 109 TL
Mini Süzgeç: 19,50 TL
Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri: 149 TL
Boncuk Detaylı Plastik Kase 4'lü: 99,50 TL
Kancalı Çok Amaçlı Raf: 299 TL
Cam Küllük: 39,50 TL
Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 50 TL
Plastik Tabak 10'lu: 39,50 TL
Ayaklı Dondurmalık 2'li: 349 TL
Pasabahce Ekin Dondurmalık: 199 TL
Plastik Kase / Kayık Tabak / Bardak Çeşitleri: 24,50 TL (Adet)
LAV Tolga Saklama Kabı Çeşitleri:
1200 ml: 169,50 TL
850 ml: 149,50 TL
450 ml: 129 TL
250 ml: 179 TL (Çoklu Set)
Jakarlı El Yüz Havlusu: 69,50 TL
Jakarlı El Havlusu: 34,50 TL
Saçaklı Banyo Havlusu Takımı: 219 TL
Kurulama Bezi 5'li: 99,50 TL
Juno PP Kabin Boy Valiz: 999 TL
Juno PP Büyük Boy Valiz: 1.399 TL
Juno PP Orta Boy Valiz: 1.199 TL
Kadın / Erkek Yarım Konç Spor Çorap 3'lü: 74,50 TL
Bambu Kadın Soket Çorap: 27,50 TL
Yoga Çorabı: 79,50 TL
Şortlu Basic Pijama Takımı (Kadın): 329 TL
Karartma Fon Perde: 399 TL
Metal Kutulu Dikiş Seti: 109 TL
Kapı Arkası Askısı: 29,50 TL
Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları: 99,50 TL
Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf: 109 TL
Metal Çerçeveli Boy Aynası: 1.499 TL
Deniz Kızı Toka: 99,50 TL
Deniz Kızı Taç: 129 TL
Ahtapot Figürlü Anahtarlık: 59,50 TL
Kutulu Toka: 79,50 TL
Taktı Organizatör: 149 TL
Katlanabilir Bez Çanta: 79,50 TL
Hot Wheels Özel Tasarım Temalı Arabalar: 249 TL
Barbie Malibu Seyahat Macerası Seti: 829 TL
İlk Arabam Turbo Bıngıl Araba: 969 TL
Dolu Oyuncak Römorklu Traktör: 239 TL
Dolu Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları: 179 TL
Oyuncak Mini Monster / Mini Cooper: 279 TL
Kinetik Kum (350 g): 39,50 TL
Oyun Hamuru (10 x 100 g): 129 TL
Oyuncak Direksiyon: 149 TL
Oyuncak Süpürge: 149 TL
Oyuncak Temizlik Seti Arabası: 389 TL
Oyuncak Hamburger / Cupcake Seti: 119 TL
Oyuncak Meyve Kesme Seti: 139 TL
Oyuncak Tepsi Çay Seti: 179 TL
Oyuncak Sevimli Yüzücü Bebek: 119 TL
Okul Öncesi Hazırlık Etkinlik Kitabı: 249 TL
Kolay Öğrenme Yöntemiyle Dört İşlem Kartları: 259 TL
Babycim Piyanolu Dinozor Oyun Halısı: 749 TL
Pencereli Kitap Çeşitleri: 169 TL
1000 Parça Puzzle: 99,50 TL
Ahşap Denge Oyunu: 189 TL
Muratbey Kaşar Peyniri (400 g): 299 TL
Teksüt Yarım Yağlı Dilimli Taze Kaşar Peyniri (350 g): 199,50 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk (450 g): 329 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis (1 kg): 109,50 TL
Doyfarm Piliç Salam (1 kg): 99,50 TL
Pınar Karabiberli Füne Hindi (110 g): 69,50 TL
Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri (600 g): 169,50 TL
Torku Labne (3 x 180 g): 169,50 TL
Gedik Dondurulmuş Piliç Nugget (1 kg): 139,50 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kök Kanat: 219 TL
Gedik Dondurulmuş Piliç Döner (1 kg): 229 TL
Sushida Dondurulmuş California Onigiri (2 x 125 g): 199,50 TL
Sek Az Yağlı Yoğurt (3 kg): 155 TL
Eker Çırpılmış Yoğurt (500 g): 79,50 TL
Altınkılıç Kara Maya Ayran (1 L): 89,50 TL
Altınkılıç Detoks Kefir (250 ml): 55 TL
Torku Sütlü İçecek (230 ml): 27,50 TL
Freeds Dondurulmuş Orman Meyveleri (350 g): 199,50 TL
Coquette Dondurulmuş Dört Meyveli Pasta (600 g): 249 TL
By Mochi Dondurulmuş Mochi (150 g): 169,50 TL
Sarıbelle Dondurulmuş Pasta (120 g): 139,50 TL
Orkide Omega-3 Bitkisel Sıvı Yağ (5 L): 439 TL
Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin (800 g): 179,50 TL
Zühre Ana Yaban Mersini (640 g): 229 TL
Predator Şeftali Aromalı İçecek (1 L): 60 TL
Red Bull Lilac Edition Greyfurt Aromalı Enerji İçeceği: 65 TL
Beefy Aromalı İçecek (3 L - Limonata / Karadut / Ananas): 59,50 TL
Torku Detoks Aromalı İçecek (250 ml): 39,50 TL
Mogu Mogu Hindistan Cevizi Küplü İçecek (320 ml): 69,50 TL
Pin Buzlu Çay (1 L): 65 TL
Juss Tea Gazlı Buzlu Çay (330 ml): 30 TL
Lipton Buzlu Çay (1 L): 45 TL
Yedigün Portakal Meyveli Gazoz (1 L): 45 TL
7UP Gazoz (1 L): 45 TL
Pepsi Vanilya ve Krema Aromalı Gazlı İçecek (1 L): 45 TL
Altınkılıç Probiyotik Meyveli Gazlı İçecek (250 ml): 35 TL
Avşar Maden Suyu (6 x 200 ml): 90 TL
Keyifçe Kabuklu Ceviz (500 g): 110 TL
Cheetos Değişik Tatlar Mısır Çerezi: 52 TL
Doritos Değişik Tatlar Mısır Cipsi: 52 TL
Patos Rolito Acı Biber / Mısır Cipsi (164 g): 65 TL
Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi (155 g): 65 TL
Kızılay Maden Suyu (1 L): 39,50 TL
Be Cool Gazsız Meyveli İçecek (250 ml): 49,50 TL
Miss Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı (1,5 L): 149 TL
Miss Soda Plus Çamaşır Sodası (500 g): 69 TL
Logi Islak Havlu (100'lü): 32,50 TL
Logi Dev Kağıt Havlu (2'li): 105 TL
Morfose Milk Therapy Fön Suyu (240 ml): 159,50 TL