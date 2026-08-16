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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 20 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli aktüel ürünleri neler? Su sebili, Krep makinesi ve daha fazlası...

        A101 20 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! A101 Perşembe Aldın Aldın indirimli aktüel ürünleri neler? Su sebili, Krep makinesi ve daha fazlası...

        20 Ağustos 2026 Perşembe günü A101 raflarında yerini alacak yeni aktüel ürünler merakla bekleniyor. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, ev yaşam ürünlerinden kişisel bakım seçeneklerine kadar farklı kategorilerde birçok fırsat bulunuyor. İndirimleri yakından takip eden tüketiciler ise A101'in bu haftaki kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığını ve fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte A101 20 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan ürünler ve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 13:26 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni katalogda Kiwi araç içi buzdolabı, Altus dik süpürge ve English Home gözleme ve krep makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra mutfak, elektronik, ev yaşam ve kişisel bakım kategorilerinden birçok seçenek yer alacak. Kampanyalı alışveriş yapmak isteyenler ise raflara gelecek ürünlerin özelliklerini ve güncel satış fiyatlarını araştırıyor. İşte A101 20 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünler ve fiyat detayları...

        2

        A101 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        HI-LEVEL 65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV: 24.999 TL

        IFFALCON 55" 4K UHD Smart Google TV: 19.999 TL

        SAMSUNG 50" 4K Ultra Smart LED TV: 23.999 TL

        NORDMENDE 55" QLED TV (Android): 17.999 TL

        ONVO 50" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 15.999 TL

        HI-LEVEL 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV: 11.999 TL

        3

        Kiwi KWP-8555 Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 8.499 TL

        SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi (9 kg): 19.999 TL

        SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi (12 Kişilik): 17.999 TL

        4

        Kiwi KFM-8601 Jel Yüz Maskesi: 249 TL

        Kiwi KFM-8602 Migren Bandı: 399 TL

        Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL

        English Home KRM 5100 Gözleme ve Krep Makinesi: 1.299 TL

        Pierre Cardin Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

        Pierre Cardin Elektrikli Cezve: 409 TL

        Pierre Cardin Çubuk Blender: 899 TL

        Kiwi KC-8232 2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı: 599 TL

        Altus Kablolu Dikey Süpürge: 1.799 TL

        Altus Dijital Baskül: 379 TL

        5

        Volta YNP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL

        Volta EV1 Elektrikli Araç: 239.990 TL

        REVOLT 250 CC Benzinli Off-Road Moped / Arazi Motosikleti: 89.990 TL

        APEC PS4 50 CC Benzinli Moped / Scooter: 49.990 TL

        Kiwi 10.000 mAh 4'ü 1 Arada Kablolu Powerbank: 399 TL

        Bluetooth Kulaklık (Üst Kafa Bandı Tipi): 479 TL

        JBL / TWS Tarzı Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 699 TL

        General Home Çocuk Fotoğraf Makinesi: 699 TL

        6

        Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı: 1.999 TL

        Piranha PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL

        Tsuyoci Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL

        Piranha Mini Kompresör: 849 TL

        Piranha Dijital Hava Kompresörü: 969 TL

        TRAX AD 24 Oto Jet Fan: 1.299 TL

        Pierre Cardin Oto Seyahat Yastığı: 599 TL

        Tsuyoci Oto Göçük Onarım Aleti (1+1): 119 TL

        Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı: 799 TL

        Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL

        Piranha Oto Araç İçi Kamera: 1.999 TL

        Tsuyoci Oto Telefon Tutucu: 169 TL

        Araç İçi Çöp Kovası: 99,50 TL

        Tsuyoci Oto Detaylı Temizleme Fırçası (Set): 149 TL

        Tsuyoci Oto Yıkama Süngeri: 129 TL

        Tsuyoci Oto Temizleyici Güderi: 79,50 TL

        Oto 12V Akü Şarj / Akü Şarj Cihazı: 699 TL

        Piranha Araç İçi Havalı Şişme Yatak: 1.599 TL

        Goodyear Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici (500 ml): 159 TL

        Goodyear Motor Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL

        Oto Parfümü (150 ml): 109 TL

        Goodyear Torpido Temizleme Spreyi (500 ml): 139 TL

        Goodyear Oto Klima Temizleme Spreyi (125 ml): 109 TL

        Mikrofiber Kurulama Bezi: 169 TL

        ASR-9004 26 Çekmeceli Hobi Düzenleyici / Organizer: 729 TL

        ASR-2018 19" Takım Çantası: 479 TL

        Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 399 TL

        7

        Metal Ayaklı Cam Sunumluk: 299 TL

        Aynalı Metal Sunum Tepsisi: 249 TL

        4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL

        Gravürlü Renkli Bardak 2'li (Rakle): 169 TL

        Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (Rakle): 199 TL

        Bomba Seramik Kase: 89,50 TL

        Oval Tepsi: 79,50 TL

        Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa: 115 TL

        Figürlü Silikon Spatula: 115 TL

        Luminarc Opal Fırın Kabı Çeşitleri: 149 TL

        Dondurma Kaşığı: 29,50 TL

        Desenli Buzluk: 39,50 TL

        Desenli Su Şişesi: 69,50 TL

        Oval Saklama Kabı Seti 3'lü: 229 TL

        Kare Saklama Kabı Seti 4'lü: 79,50 TL

        Kase Seti 5'li: 199 TL

        Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı: 59,50 TL

        Salata Kurutucusu: 169 TL

        Süzgeçli Kase: 109 TL

        Mini Süzgeç: 19,50 TL

        Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri: 149 TL

        Boncuk Detaylı Plastik Kase 4'lü: 99,50 TL

        Kancalı Çok Amaçlı Raf: 299 TL

        Cam Küllük: 39,50 TL

        Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 50 TL

        Plastik Tabak 10'lu: 39,50 TL

        Ayaklı Dondurmalık 2'li: 349 TL

        Pasabahce Ekin Dondurmalık: 199 TL

        Plastik Kase / Kayık Tabak / Bardak Çeşitleri: 24,50 TL (Adet)

        LAV Tolga Saklama Kabı Çeşitleri:

        1200 ml: 169,50 TL

        850 ml: 149,50 TL

        450 ml: 129 TL

        250 ml: 179 TL (Çoklu Set)

        8

        Jakarlı El Yüz Havlusu: 69,50 TL

        Jakarlı El Havlusu: 34,50 TL

        Saçaklı Banyo Havlusu Takımı: 219 TL

        Kurulama Bezi 5'li: 99,50 TL

        Juno PP Kabin Boy Valiz: 999 TL

        Juno PP Büyük Boy Valiz: 1.399 TL

        Juno PP Orta Boy Valiz: 1.199 TL

        Kadın / Erkek Yarım Konç Spor Çorap 3'lü: 74,50 TL

        Bambu Kadın Soket Çorap: 27,50 TL

        Yoga Çorabı: 79,50 TL

        Şortlu Basic Pijama Takımı (Kadın): 329 TL

        Karartma Fon Perde: 399 TL

        Metal Kutulu Dikiş Seti: 109 TL

        Kapı Arkası Askısı: 29,50 TL

        Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları: 99,50 TL

        Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf: 109 TL

        Metal Çerçeveli Boy Aynası: 1.499 TL

        Deniz Kızı Toka: 99,50 TL

        Deniz Kızı Taç: 129 TL

        Ahtapot Figürlü Anahtarlık: 59,50 TL

        Kutulu Toka: 79,50 TL

        Taktı Organizatör: 149 TL

        Katlanabilir Bez Çanta: 79,50 TL

        9

        Hot Wheels Özel Tasarım Temalı Arabalar: 249 TL

        Barbie Malibu Seyahat Macerası Seti: 829 TL

        İlk Arabam Turbo Bıngıl Araba: 969 TL

        Dolu Oyuncak Römorklu Traktör: 239 TL

        Dolu Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları: 179 TL

        Oyuncak Mini Monster / Mini Cooper: 279 TL

        Kinetik Kum (350 g): 39,50 TL

        Oyun Hamuru (10 x 100 g): 129 TL

        Oyuncak Direksiyon: 149 TL

        Oyuncak Süpürge: 149 TL

        Oyuncak Temizlik Seti Arabası: 389 TL

        Oyuncak Hamburger / Cupcake Seti: 119 TL

        Oyuncak Meyve Kesme Seti: 139 TL

        Oyuncak Tepsi Çay Seti: 179 TL

        Oyuncak Sevimli Yüzücü Bebek: 119 TL

        Okul Öncesi Hazırlık Etkinlik Kitabı: 249 TL

        Kolay Öğrenme Yöntemiyle Dört İşlem Kartları: 259 TL

        Babycim Piyanolu Dinozor Oyun Halısı: 749 TL

        Pencereli Kitap Çeşitleri: 169 TL

        1000 Parça Puzzle: 99,50 TL

        Ahşap Denge Oyunu: 189 TL

        10

        Muratbey Kaşar Peyniri (400 g): 299 TL

        Teksüt Yarım Yağlı Dilimli Taze Kaşar Peyniri (350 g): 199,50 TL

        Beşler Dana Kangal Sucuk (450 g): 329 TL

        Banvit Piliç Uzun Sosis (1 kg): 109,50 TL

        Doyfarm Piliç Salam (1 kg): 99,50 TL

        Pınar Karabiberli Füne Hindi (110 g): 69,50 TL

        Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri (600 g): 169,50 TL

        Torku Labne (3 x 180 g): 169,50 TL

        Gedik Dondurulmuş Piliç Nugget (1 kg): 139,50 TL

        Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kök Kanat: 219 TL

        Gedik Dondurulmuş Piliç Döner (1 kg): 229 TL

        Sushida Dondurulmuş California Onigiri (2 x 125 g): 199,50 TL

        Sek Az Yağlı Yoğurt (3 kg): 155 TL

        Eker Çırpılmış Yoğurt (500 g): 79,50 TL

        Altınkılıç Kara Maya Ayran (1 L): 89,50 TL

        Altınkılıç Detoks Kefir (250 ml): 55 TL

        Torku Sütlü İçecek (230 ml): 27,50 TL

        Freeds Dondurulmuş Orman Meyveleri (350 g): 199,50 TL

        Coquette Dondurulmuş Dört Meyveli Pasta (600 g): 249 TL

        By Mochi Dondurulmuş Mochi (150 g): 169,50 TL

        Sarıbelle Dondurulmuş Pasta (120 g): 139,50 TL

        Orkide Omega-3 Bitkisel Sıvı Yağ (5 L): 439 TL

        Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin (800 g): 179,50 TL

        Zühre Ana Yaban Mersini (640 g): 229 TL

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        Predator Şeftali Aromalı İçecek (1 L): 60 TL

        Red Bull Lilac Edition Greyfurt Aromalı Enerji İçeceği: 65 TL

        Beefy Aromalı İçecek (3 L - Limonata / Karadut / Ananas): 59,50 TL

        Torku Detoks Aromalı İçecek (250 ml): 39,50 TL

        Mogu Mogu Hindistan Cevizi Küplü İçecek (320 ml): 69,50 TL

        Pin Buzlu Çay (1 L): 65 TL

        Juss Tea Gazlı Buzlu Çay (330 ml): 30 TL

        Lipton Buzlu Çay (1 L): 45 TL

        Yedigün Portakal Meyveli Gazoz (1 L): 45 TL

        7UP Gazoz (1 L): 45 TL

        Pepsi Vanilya ve Krema Aromalı Gazlı İçecek (1 L): 45 TL

        Altınkılıç Probiyotik Meyveli Gazlı İçecek (250 ml): 35 TL

        Avşar Maden Suyu (6 x 200 ml): 90 TL

        Keyifçe Kabuklu Ceviz (500 g): 110 TL

        Cheetos Değişik Tatlar Mısır Çerezi: 52 TL

        Doritos Değişik Tatlar Mısır Cipsi: 52 TL

        Patos Rolito Acı Biber / Mısır Cipsi (164 g): 65 TL

        Patos Acı Baharat Aromalı Mısır Cipsi (155 g): 65 TL

        Kızılay Maden Suyu (1 L): 39,50 TL

        Be Cool Gazsız Meyveli İçecek (250 ml): 49,50 TL

        Miss Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı (1,5 L): 149 TL

        Miss Soda Plus Çamaşır Sodası (500 g): 69 TL

        Logi Islak Havlu (100'lü): 32,50 TL

        Logi Dev Kağıt Havlu (2'li): 105 TL

        Morfose Milk Therapy Fön Suyu (240 ml): 159,50 TL

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