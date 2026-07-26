A101 30 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe yeni ürünler neler? Klima, Elektrikli Kamyonet ve daha fazlası...
A101'in 30 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, kamp ekipmanlarından mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Katalogda Samsung çamaşır makinesi ve klima, şarjlı el mikseri, katlanabilir kamp masası, elektrikli scooter, porsiyonluk güveç seti, mıknatıslı kapı sinekliği, pamuk ve kulak çubuğu düzenleyicisi ile tek kişilik alez öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki 30 Temmuz A101 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte bu hafta satışa sunulacak Aldın Aldın ürünlerinin tam listesi…
A101’in 30 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler broşürü belli oldu. Her hafta perşembe günü yenilenen kampanya kapsamında bu kez elektronik ürünlerden ev yaşamına, serinletici cihazlardan kamp ekipmanlarına kadar birçok seçenek raflarda yerini alacak. Yeni katalogda 65 inç UHD Smart Google TV, astronot LED projektör gece lambası, şarjlı gece lambası, stantlı vantilatör, buharlı kırışıklık giderici ve elektrikli kamyonet dikkat çekiyor. Katlanabilir kamp sandalyesi, elektrikli scooter, pencere sinekliği, büyük makyaj organizeri, dört kişilik masa takımı ve Samsung klima da haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Peki 30 Temmuz A101 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…
A101 30 TEMMUZ 2026 ALDIN ALDIN KATALOĞU
55" UHD Smart Google TV 21.999 TL
50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 17.499 TL
43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11.799 TL
Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL
Bluetooth Hoparlör 599 TL
Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL
Samsung 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL
Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 9.999 TL
FLV 810 cm Çamaşır Makinesi 8KG 17.999 TL
Şarjlı Masa Lambası 449 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL
Stantlı Vantilatör 999 TL
Şarjlı El Mikseri 549 TL
Cam Kettle 749 TL
Akıllı Banyo Baskülü 429 TL
Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL
Piknik Sandalyesi 329 TL
Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL
5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL
5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL
Pilli Süpürge 439 TL
Barbie Parıltılı Bebek 329 TL
Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL
Tombul Küçük ATV 529 TL
Cırt Cırt Kitap 149 TL
Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL
Ben Kimim? Kutu Oyunu 169 TL
Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL
Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 119 TL
Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL
6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL
Ahşap Saplı 3 Parça Silikon Set 109 TL
Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL
Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 149 TL
Magnetli Kapı Sineklik 149 TL
100*150 cm Pencere Sineklik 59,50 TL
130*150 cm Pencere Sineklik 69,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri 249 TL
Balkon Kurutmalık 399 TL
2'li Yastık Alezi 279 TL
Paspas Takımı 379 TL
4 Kişilik Masa Takımı 7.999 TL
Pamuk ve Kulak Çubuğu Organizeri 119 TL
Çok Amaçlı Organizer 17,50 TL
Dondurulmuş Dana Kıyma 1 KG 645 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 349 TL
Susurluk Ayranı 1L 69,50 TL
Shot Probiyotikli İçecek 4*80 ml 109,50 TL
Earl Grey Demlik Poşet Çay 48'li 99,50 TL
Kızılay Su 5L 36 TL
Kızılay Su 6*1,5L 75 TL