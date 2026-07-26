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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 30 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe yeni ürünler neler? Klima, Elektrikli Kamyonet ve daha fazlası...

        A101 30 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe yeni ürünler neler? Klima, Elektrikli Kamyonet ve daha fazlası...

        A101'in 30 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, kamp ekipmanlarından mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Katalogda Samsung çamaşır makinesi ve klima, şarjlı el mikseri, katlanabilir kamp masası, elektrikli scooter, porsiyonluk güveç seti, mıknatıslı kapı sinekliği, pamuk ve kulak çubuğu düzenleyicisi ile tek kişilik alez öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki 30 Temmuz A101 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte bu hafta satışa sunulacak Aldın Aldın ürünlerinin tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 30 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler broşürü belli oldu. Her hafta perşembe günü yenilenen kampanya kapsamında bu kez elektronik ürünlerden ev yaşamına, serinletici cihazlardan kamp ekipmanlarına kadar birçok seçenek raflarda yerini alacak. Yeni katalogda 65 inç UHD Smart Google TV, astronot LED projektör gece lambası, şarjlı gece lambası, stantlı vantilatör, buharlı kırışıklık giderici ve elektrikli kamyonet dikkat çekiyor. Katlanabilir kamp sandalyesi, elektrikli scooter, pencere sinekliği, büyük makyaj organizeri, dört kişilik masa takımı ve Samsung klima da haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Peki 30 Temmuz A101 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın afişinde yer alan ürünlerin tam listesi…

        2

        A101 30 TEMMUZ 2026 ALDIN ALDIN KATALOĞU

        55" UHD Smart Google TV 21.999 TL

        50" Frameless Ultra HD QLED Google TV 17.499 TL

        43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11.799 TL

        3

        Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL

        Bluetooth Hoparlör 599 TL

        Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL

        4

        Samsung 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

        5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL

        Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 9.999 TL

        FLV 810 cm Çamaşır Makinesi 8KG 17.999 TL

        5

        Şarjlı Masa Lambası 449 TL

        Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL

        Stantlı Vantilatör 999 TL

        Şarjlı El Mikseri 549 TL

        Cam Kettle 749 TL

        Akıllı Banyo Baskülü 429 TL

        6

        Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

        SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

        APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

        7

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL

        Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

        Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

        Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

        Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL

        Piknik Sandalyesi 329 TL

        Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL

        8

        5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL

        5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL

        Pilli Süpürge 439 TL

        Barbie Parıltılı Bebek 329 TL

        Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL

        Tombul Küçük ATV 529 TL

        Cırt Cırt Kitap 149 TL

        Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL

        Ben Kimim? Kutu Oyunu 169 TL

        Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL

        9

        Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL

        Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 119 TL

        Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL

        6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL

        Ahşap Saplı 3 Parça Silikon Set 109 TL

        Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL

        Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL

        Orta Boy Güveç Tenceresi 149 TL

        10

        Magnetli Kapı Sineklik 149 TL

        100*150 cm Pencere Sineklik 59,50 TL

        130*150 cm Pencere Sineklik 69,50 TL

        Büyük Makyaj Organizeri 249 TL

        Balkon Kurutmalık 399 TL

        2'li Yastık Alezi 279 TL

        Paspas Takımı 379 TL

        4 Kişilik Masa Takımı 7.999 TL

        Pamuk ve Kulak Çubuğu Organizeri 119 TL

        Çok Amaçlı Organizer 17,50 TL

        11

        Dondurulmuş Dana Kıyma 1 KG 645 TL

        Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 KG 349 TL

        Susurluk Ayranı 1L 69,50 TL

        Shot Probiyotikli İçecek 4*80 ml 109,50 TL

        12

        Earl Grey Demlik Poşet Çay 48'li 99,50 TL

        Kızılay Su 5L 36 TL

        Kızılay Su 6*1,5L 75 TL

        13
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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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