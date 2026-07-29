A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Perşembe Aldın Aldın fırsatlarında hangi ürünler indirimde? Elektrikli Moped, Mutfak Robotu ve daha fazlası...

A101’in her Perşembe yayımlanan Aldın Aldın kataloğu, bu hafta da farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ev ve yaşam ürünlerinden elektronik eşyalara, mutfak gereçlerinden kişisel kullanım ürünlerine kadar pek çok seçeneğin yer aldığı katalog, her yaş grubuna hitap eden fırsatlarıyla yakından takip ediliyor. Peki 30 Temmuz Perşembe günü A101 mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi…