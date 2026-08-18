ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ: 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil boyunca hangi davalar görülmeye devam ediyor?
Adliyelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil sürerken, gözler normal çalışma düzenine geçilecek tarihe çevrildi. Dava ve duruşma süreçlerini takip eden vatandaşlar, hangi işlemlerin tatil süresince devam ettiğini ve mahkemelerin ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını araştırıyor. Özellikle devam eden dosyaları bulunanlar için adli tatilin bitiş tarihi önem taşırken, "2026 adli tatil ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi gün başlayacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte adli tatilin sona ereceği tarih ve sürece ilişkin merak edilenler...
Yargıda her yıl uygulanan adli tatil dönemi devam ederken, sürecin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Mahkemelerde birçok işlemin sınırlı şekilde yürütüldüğü bu dönemde, devam eden davaları ve hukuki süreçleri bulunan vatandaşlar adli yılın yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor. Hakim, savcı ve adliye personelini kapsayan adli tatilin bitiş tarihi yaklaşırken “Adli tatil ne zaman sona erecek, mahkemeler hangi tarihte normal çalışma düzenine dönecek?” soruları gündeme geliyor. İşte 2026 adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.