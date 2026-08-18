ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ: 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil boyunca hangi davalar görülmeye devam ediyor?

Yargıda her yıl uygulanan adli tatil dönemi devam ederken, sürecin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Mahkemelerde birçok işlemin sınırlı şekilde yürütüldüğü bu dönemde, devam eden davaları ve hukuki süreçleri bulunan vatandaşlar adli yılın yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor. Hakim, savcı ve adliye personelini kapsayan adli tatilin bitiş tarihi yaklaşırken “Adli tatil ne zaman sona erecek, mahkemeler hangi tarihte normal çalışma düzenine dönecek?” soruları gündeme geliyor. İşte 2026 adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...