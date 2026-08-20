AKARYAKIT FİYATLARI 20 AĞUSTOS 2026 SON DURUM: Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı, litresi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

LPG, motorin ve benzin fiyatlarına gelen zam ve indirim haberleri yakından takip ediliyor. brent petrol varil fiyatındaki değişimler ve Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Tabelaların değişip değişmediğini merak eden araç sahipleri ‘’Benzine ve motorine zam yada indirim var mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. İl il 20 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, motorine ve benzine zam ya da indirim var mı, litresi ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…