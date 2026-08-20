AKARYAKIT FİYATLARI 20 AĞUSTOS 2026 SON DURUM: Motorine ve benzine zam ya da indirim var mı, litresi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları
Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce ''Benzine ve motorine zam yada indirim var mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatları 20 Ağustos 2026 Perşembe günü için belli oldu. Peki, motorine (mazota) ve benzine zam ya da indirim var mı, geldi mi, litresi ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları…
LPG, motorin ve benzin fiyatlarına gelen zam ve indirim haberleri yakından takip ediliyor. brent petrol varil fiyatındaki değişimler ve Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Tabelaların değişip değişmediğini merak eden araç sahipleri ‘’Benzine ve motorine zam yada indirim var mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. İl il 20 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, motorine ve benzine zam ya da indirim var mı, litresi ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…
MOTORİNE VE BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü için geçerli olmak üzere LPG, benzin veya motorin grubunda pompaya yansıyacak resmi bir zam ya da indirim kararı alınmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 71.46 TL
Motorin litre fiyatı: 79.73 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 71.31 TL
Motorin litre fiyatı: 79.58 TL
LPG litre fiyatı: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 72.43 TL
Motorin litre fiyatı: 80.83 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 72.73 TL
Motorin litre fiyatı: 81.12 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.