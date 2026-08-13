AKOM gün vererek uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman, hangi gün yağacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu...
İstanbul'da sıcak ve bunaltıcı havanın ardından yeni bir hava sistemi etkisini göstermeye hazırlanıyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte kent genelinde sıcaklıkların birkaç derece gerilemesi beklenirken, hafta sonuna doğru sağanak yağış ihtimali de artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 il için "sarı" kodlu uyarı yayımlayarak kuvvetli rüzgâr, fırtına ve sağanak yağışa karşı dikkatli olunmasını istedi. Olumsuz hava koşulları ve denizdeki tehlikeli dalga yüksekliği nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girişlere de geçici olarak izin verilmiyor. Peki, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye inecek, ne zaman yağmur yağacak? İşte Meteoroloji güncel hava tahminleri…
İstanbul’da hava koşulları kısa süre içinde belirgin şekilde değişecek. Günlerdir etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların, kuzeyden esmesi beklenen poyrazla birlikte gerilemesi öngörülüyor. AKOM’un son tahminlerinde hafta sonu için sağanak yağış ihtimaline dikkat çekilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul dahil 15 il için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın denizde dalga boyunu artırması nedeniyle kentin bazı ilçelerinde denize girmek geçici olarak yasaklandı. Fırtınalı havanın hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, sıcaklıkların da mevcut seviyelerin altına inmesi tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’da yağış ne zaman başlayacak, fırtına hangi gün etkisini kaybedecek? İşte megakent için gün gün hava durumu tahminleri…
İSTANBUL İÇİN SARI ALARM!
İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.
AKOM’un tahminlerine göre kuzey yönlerden etkili olacak poyrazın hızı yer yer saatte 30 ila 60 kilometreye çıkacak. Zaman zaman fırtına kuvvetine ulaşması beklenen rüzgârın, İstanbul’da hissedilen bunaltıcı sıcaklığı bir miktar hafifletmesi öngörülüyor. Ancak termometrelerin hafta boyunca 30-32 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA CUMARTESİ SAĞANAK YAĞMUR BAŞLIYOR!
Cumartesi gününe kadar kent genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonunun ilk gününde ise İstanbul’un bazı noktalarında kısa süreli ve yerel sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü sıcaklığın 20 ila 27 derece arasında seyretmesi, yağış miktarının ise metrekareye yaklaşık 1 ila 4 kilogram olması bekleniyor.
Pazar günü parçalı bulutlu hava devam ederken, yerel yağış ihtimali de sürecek. Gün içinde yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kilogram seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.
İSTANBUL 13-14-15-16 AĞUSTOS HAVA DURUMU
İstanbul’da perşembe günü sıcaklığın 22 ile 31 derece arasında seyretmesi ve havanın az bulutlu, açık olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklıkların 20-28 derece aralığında olacağı ve az bulutlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 20 ile 27 dereceyi göstermesi beklenirken, parçalı bulutlarla birlikte yerel sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.
Pazartesi günü ise sıcaklığın 20-28 derece arasında seyredeceği, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.