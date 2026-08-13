AKOM gün vererek uyardı! İstanbul’da yağmur ne zaman, hangi gün yağacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu...

İstanbul’da hava koşulları kısa süre içinde belirgin şekilde değişecek. Günlerdir etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların, kuzeyden esmesi beklenen poyrazla birlikte gerilemesi öngörülüyor. AKOM’un son tahminlerinde hafta sonu için sağanak yağış ihtimaline dikkat çekilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul dahil 15 il için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın denizde dalga boyunu artırması nedeniyle kentin bazı ilçelerinde denize girmek geçici olarak yasaklandı. Fırtınalı havanın hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, sıcaklıkların da mevcut seviyelerin altına inmesi tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’da yağış ne zaman başlayacak, fırtına hangi gün etkisini kaybedecek? İşte megakent için gün gün hava durumu tahminleri…