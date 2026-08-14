ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS - CANLI SON DURUM || Fiyatlar haftayı düşüşle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 14 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. Hemen belirtelim ki ONS Altın 4 bin 322 dolar gram altın 6 bin 653 lira çeyrek altın ise 10 bin 885 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 14 Ağustos altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 14 Ağustos Cuma gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan gerilemeyle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.652,4250
6.653,3490
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.321,77
4.322,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.646,4900
10.880,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.575,5200
43.379,8400
TAM ALTIN FİYATI
43.001,00
43.319,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.212,82
21.747,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.558,63
43.361,93
ATA ALTIN FİYATI
43.908,48
45.014,80
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.629,08
4.838,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.041,50
6.254,50
GREMSE ALTIN FİYATI
107.256,00
108.319,00