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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS - CANLI SON DURUM || Fiyatlar haftayı düşüşle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS - CANLI SON DURUM || Fiyatlar haftayı düşüşle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 14 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. Hemen belirtelim ki ONS Altın 4 bin 322 dolar gram altın 6 bin 653 lira çeyrek altın ise 10 bin 885 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 14 Ağustos altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 14 Ağustos Cuma gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan gerilemeyle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.652,4250

        6.653,3490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.321,77

        4.322,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.646,4900

        10.880,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.575,5200

        43.379,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.001,00

        43.319,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.212,82

        21.747,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.558,63

        43.361,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.908,48

        45.014,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.629,08

        4.838,75

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.041,50

        6.254,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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