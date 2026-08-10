ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Bugün ONS, tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü gram altının 7 bin TL seviyesini aşıp aşamayacağına çevrildi. Piyasalardaki hareketlilikte ons altının seyri ve dolar endeksindeki değişimler belirleyici olurken, gram altında 6 bin 800-7 bin TL bandı kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin güçlü şekilde aşılması halinde 7 bin 500-7 bin 600 TL bandının gündeme gelmesi mümkün görünüyor.

Ancak ons altında beklenen dirençlerin aşılamaması durumunda fiyatlarda geri çekilme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle altın yatırımcısının önümüzdeki süreçte hem ons altındaki 4 bin 400-4 bin 450 dolar bölgesini hem de gram altında 6 bin 800-7 bin TL bandını yakından takip etmesi gerekiyor.