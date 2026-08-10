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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Bugün ONS, tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI | 10 Ağustos 2026 Pazartesi Bugün ONS, tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları takip ekranı, piyasalarda yaşanan son dakika hareketliliğinin ardından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda 4.300 doların üzerinde seyreden ons altın, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. 2026 Ocak ayından bu yana altın fiyatındaki artış yüzde 9,99 olarak kaydedildi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Ağustos 2026 Pazartesi anlık gram altın alış ve satış fiyatları son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 06:44 Güncelleme:
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        1

        10 Ağustos Pazartesi ONS, tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum, yeni haftanın başlamasıyla araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bankanın güvenilirliğini tehdit eden açıklamalarının ardından değerli metallerden gümüş ve altının ons değeri son 28 haftanın en iyi performansını sergiledi. Piyasalardaki hareketliliğin ardından yatırımcıların gözü “Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü gram altının 7 bin TL seviyesini aşıp aşamayacağına çevrildi. Piyasalardaki hareketlilikte ons altının seyri ve dolar endeksindeki değişimler belirleyici olurken, gram altında 6 bin 800-7 bin TL bandı kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin güçlü şekilde aşılması halinde 7 bin 500-7 bin 600 TL bandının gündeme gelmesi mümkün görünüyor.

        Ancak ons altında beklenen dirençlerin aşılamaması durumunda fiyatlarda geri çekilme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle altın yatırımcısının önümüzdeki süreçte hem ons altındaki 4 bin 400-4 bin 450 dolar bölgesini hem de gram altında 6 bin 800-7 bin TL bandını yakından takip etmesi gerekiyor.

        3

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM

        Altın ve gümüşün ons fiyatı, son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını gösterdi. Altın haftayı yüzde 7,4 artışla kapatırken cuma günü ons altın 4341 dolardan işlem gördü. Gram altın ise haftayı 6660 TL'den kapattı.

        4

        BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 06:35 sularında gram altın alış fiyatı 6.635 TL olurken satış fiyatı ise 6.635 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni haftanın ilk gününde çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.613,24 TL'den işlem görürken satışta ise 10.849 TL olarak belirlendi.

        5

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.633,88

        6.634,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.318,49

        4.319,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.613,75

        10.847,32

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.460,56

        43.260,88

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        42.603,00

        43.210,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.135,11

        21.667,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.402,73

        43.203,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        43.869,14

        44.974,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.608,85

        4.813,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.017,55

        6.227,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        106.830,00

        107.851,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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