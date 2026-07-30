Altın fiyatları Fed kararı sonrası önce düştü, sonra yükseldi! Altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından yaşanan düşüş ardından da yaşanan tıoarlanışla birlikte en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında yerini aldı. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...