Altın fiyatları Fed kararı sonrası önce düştü, sonra yükseldi! Altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 30 Temmuz Perşembe gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit bırakması sonrasında düşüşle başladı. Ardından toplanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 224 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 174 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından yaşanan düşüş ardından da yaşanan tıoarlanışla birlikte en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında yerini aldı. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.215,6620
6.216,6230
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.067,08
4.067,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.945,7800
10.164,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.780,2400
40.532,3800
TAM ALTIN FİYATI
40.212,00
40.398,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.838,05
20.338,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.368,22
40.112,74
ATA ALTIN FİYATI
40.226,49
41.242,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.343,28
4.500,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.576,90
5.765,10
GREMSE ALTIN FİYATI
99.181,00
99.860,00