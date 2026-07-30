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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları Fed kararı sonrası önce düştü, sonra yükseldi! Altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları Fed kararı sonrası önce düştü, sonra yükseldi! Altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu - Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 30 Temmuz Perşembe gününe ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit bırakması sonrasında düşüşle başladı. Ardından toplanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 224 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 174 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından yaşanan düşüş ardından da yaşanan tıoarlanışla birlikte en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında yerini aldı. Özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.215,6620

        6.216,6230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.067,08

        4.067,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.945,7800

        10.164,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.780,2400

        40.532,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.212,00

        40.398,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.838,05

        20.338,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.368,22

        40.112,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.226,49

        41.242,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.343,28

        4.500,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.576,90

        5.765,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.181,00

        99.860,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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