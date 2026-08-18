ALTIN FİYATLARI SON DURUM - CANLI 18 AĞUSTOS || Yeni gün düşüşle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 18 Ağustos yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...