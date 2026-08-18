ALTIN FİYATLARI SON DURUM - CANLI 18 AĞUSTOS || Yeni gün düşüşle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 18 Ağustos Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 6 bin 769 lira, çeyrek altın fiyatları ise 11 bin 67 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 18 Ağustos altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 18 Ağustos yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.766,0820
6.767,0220
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.399,47
4.400,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.825,7300
11.064,0800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.301,5400
44.118,8700
TAM ALTIN FİYATI
43.458,00
43.862,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.590,98
22.135,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.317,32
44.135,05
ATA ALTIN FİYATI
44.362,82
45.480,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.654,10
4.877,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.082,16
6.310,55
GREMSE ALTIN FİYATI
107.256,00
108.319,00