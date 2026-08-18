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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM - CANLI 18 AĞUSTOS || Yeni gün düşüşle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM - CANLI 18 AĞUSTOS || Yeni gün düşüşle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 18 Ağustos Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 6 bin 769 lira, çeyrek altın fiyatları ise 11 bin 67 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 18 Ağustos altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 18 Ağustos yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.766,0820

        6.767,0220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.399,47

        4.400,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.825,7300

        11.064,0800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.301,5400

        44.118,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.458,00

        43.862,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.590,98

        22.135,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.317,32

        44.135,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.362,82

        45.480,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.654,10

        4.877,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.082,16

        6.310,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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