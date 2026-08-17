Altına Hücum, köy köy dolaşarak farklı bir plan üzerinden insanları kandırmaya çalışan iki arkadaşın hikayesini konu alıyor. Mahmut ve Osman'ın kurduğu plan, hedeflerindeki ailenin kızı tarafından fark edilince işler beklenmedik bir hal alıyor. Film, komedi unsurlarını macera ve entrikayla bir araya getiriyor. Hasan Doğan'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği filmde geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Peki Altına Hücum filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Altına Hücum ne zaman, nerede çekildi? İşte Altına Hücum filminin konusu, oyuncu kadrosu...