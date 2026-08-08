AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl indirilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına girecek öğrenciler için sınav yeri bilgileri açıklandı. Sınav öncesinde adayların bina, salon ve oturum detaylarını gösteren giriş belgeleri erişime sunuldu. Böylece öğrenciler, sınava hangi merkezde ve salonda katılacaklarını öğrenebilecek. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte sınav yeri sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılan belgelerde adayların sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini ve sınav yerlerini nasıl sorgulayacaklarını araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınav yeri nereden öğrenilir? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınavın gerçekleştirileceği aynı gün, yaz okulu eğitim dönemi de tamamlanmış olacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyerek sınav yeri ve oturum bilgilerine ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, sınav merkezi bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine erişebiliyor.
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