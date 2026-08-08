AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl indirilir?

AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılan belgelerde adayların sınava gireceği bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini ve sınav yerlerini nasıl sorgulayacaklarını araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınav yeri nereden öğrenilir? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar...