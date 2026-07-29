AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala öğrencilerin hazırlıkları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle sınav günü netleşirken, adayların gözü sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerin erişime açılıp açılmadığını ve sınavın hangi tarihte uygulanacağını araştırıyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı, belgeye nereden ulaşılacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…