AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2026: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu derslerine devam eden öğrenciler için sınav heyecanı başladı. Akademik takvimde sınav tarihi açıklanırken, adaylar şimdi sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav ne zaman yapılacak ve belgeye nereden ulaşılacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen bilgiler…
AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala öğrencilerin hazırlıkları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle sınav günü netleşirken, adayların gözü sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerin erişime açılıp açılmadığını ve sınavın hangi tarihte uygulanacağını araştırıyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı, belgeye nereden ulaşılacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.
Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.