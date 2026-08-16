AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için sınav süreci yaklaşırken gözler sınav tarihine ve giriş belgelerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri de netleşti. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yaz okulu sınavının hangi gün yapılacağını ve sınav yerlerini hangi ekran üzerinden kontrol edebileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte, sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte sınav takvimine ilişkin ayrıntılar…