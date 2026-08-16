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        Haberler Bilgi AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sınav merkezi, bina ve salon bilgileri de erişime açıldı. Hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi sınavın hangi tarihte yapılacağını ve sınav yerlerini nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ve sınav yeri nereden sorgulanır? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        AÖF yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için sınav süreci yaklaşırken gözler sınav tarihine ve giriş belgelerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri de netleşti. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yaz okulu sınavının hangi gün yapılacağını ve sınav yerlerini hangi ekran üzerinden kontrol edebileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte, sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte sınav takvimine ilişkin ayrıntılar…

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Anadolu Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Türkiye programlarında yürütülen yaz okulu dönemi de aynı gün gerçekleştirilecek sınavla birlikte sona erecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

        Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini öğrencilerin erişimine sundu. Belgede adayların sınava gireceği il ve ilçe bilgileriyle birlikte bina, salon, sıra numarası, sınav günü ve saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

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        AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini açan adaylar, bina, salon ve sıra numarası gibi ayrıntıları görüntüleyebilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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